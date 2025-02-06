Тасқа жазылған тарих: сборник Дархана Кыдырали презентовали в Астане

В Астане представили новый сборник академика Дархана Кыдырали «Тасқа жазылған тарих» – «История, высеченная на камне». Сочинение из 5 книг переведено на азербайджанский, турецкий, кыргызский и русский языки, передает «24KZ».

Автор раскрывает героизм предков и затрагивает темы тюркологии. На презентацию коллекции, подготовленной Фондом тюркской культуры и наследия, пришли писатели и общественность столицы. Специальными гостями вечера стали заслуженные деятели Казахстана – Актоты Райымкулова и Мырзатай Жолдасбеков.

Дархан Кыдырали, государственный и общественный деятель РК:

– Одна из книг посвящена казахскому общественному и политическому деятелю Мустафе Шокай. Темы остальных четырёх книг схожи между собой. Все они посвящены общей истории, культуре и личностям тюркского мира. В прошлом году я выпустил два сборника о Коркыт Ата и Наваи. Нынешние книги можно считать собранием всех предыдущих работ.