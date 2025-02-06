Министр нацэкономики: Повышение НДС не затронет малый бизнес

Повышение НДС не затронет малый бизнес. Об этом в кулуарах Сената заявил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. По его словам, налоговая реформа коснётся лишь ограниченного круга предпринимателей, передает «24KZ».

Владельцы магазинов у дома, кафе, ресторанов и торговцы на рынках будут, как и прежде, уплачивать в казну розничный налог.

Серик Жумангарин, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК:

– Мы все время заявляем, что все те, кто работает с населением, то есть розничная торговля – это магазины у дома, киоски, палатки, лавки, рестораны, парикмахерские, их эта реформа вообще никаким образом не касается. Как работали в розничном режиме с пределом в 2,4 млрд по совокупному годовому доходу и платили 4%, столько платить и будут. Для них в этой жизни вообще ничего не меняется.