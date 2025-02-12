Сколько объектов ВИЭ построили в Казахстане в 2024 году

Восемь проектов по строительству ВИЭ реализовали в Казахстане в прошлом году. Об этом «24KZ» сообщили в Минэнерго.

Так, две ветровые электростанции установили в Акмолинской области. Ещё три – в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской. По одной гидроэлектростанции возвели в Алматинской области и Жетысу. Одну солнечную электростанцию ввели в эксплуатацию в Жамбылской области. Еще через четыре года планируется завершить 57 проектов по возобновляемым источникам.