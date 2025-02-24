Комиссия по мониторингу за расходами Нацфонда возобновила работу

В Казахстане возобновила работу Комиссия по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда, но уже в обновлённом формате и с новым составом. Об этом сообщил Алихан Смаилов на заседании Высшей аудиторской палаты, передает «24KZ».

По словам главы комиссии, подходы к работе будут актуализированы. Смаилов добавил, что общественное внимание сейчас возрастает, в том числе с запуском программы «Нацфонд – детям». Средства не могут расходоваться на незначимые цели.

Комиссия также проверит транши, выделенные на поддержку экономики на льготных условиях. В числе основных ее задач и формирование предложений по перераспределению средств на более приоритетные направления или их возврат.