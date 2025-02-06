Таза Қазақстан: жители Шымкента продолжают улучшать экологию города

В Шымкенте прошла очередная экологическая акция «Чистый четверг». В этот раз горожане вышли на уборку микрорайона Шымсити, передает «24KZ».

Жители убрали сухостой и мусор, разбросанный вокруг многоквартирных домов. Главная цель мероприятия – улучшение экологии города.

Отметим, субботник прошел в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан». За год в проекте приняли участие более 3 тысяч шымкентцев. Они собрали и вывезли с территории города больше 40 тонн мусора.

– Все начинается с чистоты. Все будет, если есть чистота. Мы собрались здесь с жителями, чтобы навести порядок вокруг домов и показать подрастающему поколению важность таких акций.