В Аральское море направили 2,6 млрд кубометров воды в 2024 году

За весь 2024 год, по данным специалистов Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, в Аральское море направили 2,6 млрд кубометров воды, передаёт «24KZ».

Один миллиард из них – в период орошения посевных площадей. Последние пять лет, в поливной период, Арал получал не больше 400 миллионов кубометров воды. Это почти в 2,5 раза меньше необходимого объёма.

Благодаря договорённостям, достигнутым со странами Центральной Азии, до конца марта 2025 года в Северный Арал, в общей сложности, направят 1,6 млрд кубометров воды.

Зейнолла Казтоганов, и. о. заместителя руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции:

- Когда объём воды достигнет 27 миллиардов кубометров, глубина моря по Балтийской системе составит 42 метра. А у нас в 2022 году этот показатель снизился до 40 метров на 42 сантиметра. Объём воды тогда составлял 18 миллиардов 500 миллионов кубометров. Сейчас объём воды снова увеличился до 22 миллиардов 150 миллионов. Глубина составляет 41 метр.