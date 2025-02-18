В окрестностях Жезказгана появились сайгаки

В окрестностях Жезказгана всё чаще стали встречать сайгаков, передает «24KZ». Жители делятся в социальных сетях видео, где запечатлены животные.

Степная антилопа иногда появляется даже на улицах отдалённых районов города. Раньше подобного не происходило. Жезказганцы высказывают самые разные версии причин происходящего.

Однако специалисты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира утверждают, что всё в пределах нормы. Благоприятные погодные условия способствовали тому, что сайгаки остались на зимовку в регионе, говорит руководитель инспекции Закария Туралиев. Только вблизи Жезказгана сейчас обитает около 2 тысяч особей.

Закария Туралиев, руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Улытау:

- Через территорию нашей области сайгаки мигрируют с севера на юг страны и обратно. Но в этом году зима в регионе мягкая, часть животных осталась здесь. Да и популяция значительно увеличилась. По последним данным, численность сайги достигла 4 млн. Поэтому животных можно увидеть в степи и на прилегающих к населённым пунктам территориях. Мы отслеживаем ситуацию.