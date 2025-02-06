Грузовики с гуманитарной помощью прибыли в Рафах

Грузовики с гуманитарной помощью проехали по разрушенным кварталам Рафаха в секторе Газа. Дети с нетерпением разбирали груз, передает «24KZ».

Боевые действия в анклаве приостановлены, но местное население остро нуждается в помощи. Палестинские власти призывают мировое сообщество выделить средства на ликвидацию последствий разрушений. В первую очередь требуются продукты, медикаменты, техника для расчистки завалов и временное жильё для людей, оставшихся без крова. По предварительным оценкам, для экстренных нужд потребуется около $6,5 млрд. Их направят для обеспечения временным жильём более чем два миллиона жителей анклава.