В школах Бразилии запретили использование смартфонов

В Бразилии вступил в силу запрет на использование смартфонов в школах, передаёт «24KZ».

Новое правило внедрили для учащихся начальных и средних классов, а также детских садов по всей территории страны.

Использовать мобильные телефоны запрещено как на уроках, так и во время перемен. Дети должны убирать гаджеты в шкафы, рюкзаки или специальные контейнеры.

При этом смартфоны можно использовать для учёбы с разрешения учителя, а также в случаях, когда это необходимо для безопасности. По утверждению местных властей, гаджеты во время занятий негативно влияют на концентрацию детей и их способность усваивать учебный материал.