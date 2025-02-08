Тысячи студентов вышли на улицы Афин в память о крушении поезда

В Греции тысячи студентов вышли на протесты в связи с крушением поезда в Темби в 2023 году, передает «24KZ».

Спустя почти два года после крушения поезда десятки тысяч людей вышли на протестную демонстрацию. Они требуют справедливого рассмотрения дела и наказания всех виновных. Расследование всё ещё продолжается, а причины смерти многих жертв до сих пор не установлены. На данный момент обвинения предъявлены десяткам человек, включая начальника станции. Семьи погибших обвинили власти в затягивании дела и сокрытии истинных причин трагедии.

Напомним, самая крупная в истории Греции железнодорожная авария произошла 28 февраля 2023 года. Пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, столкнулся лоб в лоб с грузовым составом. Погибли 57 человек. Многие из них были студентами.