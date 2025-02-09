Несколько городов США подали иск против администрации Трампа

Власти нескольких городов подали иск против администрации президента США, сообщает «24KZ». В частности – Сан-Франциско, Нью-Хейвена и Портленда. Они не согласны с новыми правилами миграционной политики, передает телеканал CBS News.

Истцы недовольны тем, что Белый дом отказывается финансировать города-убежища, где проживают нелегалы. К ним относятся Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго. Местные власти там отказываются сотрудничать с федеральными иммиграционными службами по вопросам задержания и депортации нелегалов. А полиция, как правило, не проверяет иммиграционный статус жителей и не передает информацию о них федеральным властям.

Между тем за первые две недели президентства Трампа из страны выслали свыше 5 тысяч человек. В основном это граждане Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.