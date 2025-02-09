Комендантский час ввели в Чили из-за лесных пожаров

Президент Чили ввел комендантский час в центральной и южной частях страны из-за бушующих лесных пожаров, сообщает «24KZ».

По данным местных властей, в настоящее время зафиксировано около 15 активных очагов возгорания. Огонь стремительно распространяется из-за засухи и аномальной жары – температура воздуха там превышает 40 градусов.

По предварительной версии полиции, причиной пожаров могли стать поджоги. С начала года только в одном районе задержали 60 человек, которых подозревают в этом, передает Associated Press.