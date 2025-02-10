Экстренный саммит ЛАГ по Палестине пройдёт в Каире

В Каире состоится чрезвычайный саммит Лиги арабских государств по палестинскому вопросу. Он запланирован на 27 февраля, об этом заявило Министерство иностранных дел Египта, передаёт «24KZ».

Главные темы встречи — согласование мер против возможного переселения палестинцев из Газы и обсуждение планов по восстановлению анклава. Саммит на высшем уровне пройдёт по просьбе Палестины, – сообщил Генеральный секретарь Лиги арабских государств.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в результате атак Израиля в секторе Газа уничтожено более 60% всех зданий и 90% жилых домов. В связи с этим американский лидер высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны. Однако арабские государства и ряд западных республик выступили против идеи Трампа.