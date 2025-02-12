ЕС ответит США на введение пошлин на импорт стали и алюминия

Евросоюз может ввести пошлины на ряд американских товаров в ответ на объявленные администрацией Дональда Трампа тарифы на импорт стали и алюминия. Но, прежде всего, альянс готов продолжить переговоры с США. Об этом заявляют в Еврокомиссии и Европейском Парламенте, передает «24KZ».

Жанат Эрнст, корреспондент:

– «Так уже было!». С этих слов начинаются статьи в европейских газетах по поводу объявленных администрацией Дональда Трампа пошлин на импорт из ЕС стали и алюминия. В 2018 году, когда Штаты ввели такие же торговые ограничения, Брюссель обложил налогом виски Bourbon, мотоциклы Harley-Davidson и ряд других товаров.

В 2021 году после прихода к власти Джо Байдена американские пошлины на сталь и алюминий из ЕС были частично отменены. Сейчас, когда ситуация повторилась, Евросоюз заверяет своих трансатлантических партнеров в твердых намерениях ввести зеркальные ответные меры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своем аккаунте в сети X, что необоснованные тарифы против Евросоюза не останутся без ответа и повлекут жесткие и пропорциональные меры.

Она подчеркнула, что Евросоюз будет действовать для защиты своих экономических интересов, работников, бизнеса и потребителей. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович также назвал эти меры экономически контрпродуктивными.

Марош Шефчович, еврокомиссар по торговле и экономической политике ЕС:

– Мы всегда будем защищать наши интересы от неоправданных мер в соответствии с нашими ценностями. Сейчас мы оцениваем масштаб объявленных мер, и будем реагировать контрмерами твердо и соразмерно. Мы будем действовать так, чтобы защитить наши экономические интересы, наших работников, бизнес и потребителей.

Накануне Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на ввозимые сталь и алюминий. Таким образом он защищает производство этих материалов на территории США. В Евросоюзе не считают введение таких тарифов оправданным для их экспорта. Учитывая глубоко интегрированные производственные торговые цепочки, пошлины на импорт и экспорт товаров являются проигрышным сценарием для всех сторон. По данным Bloomberg, за 2022 год ЕС экспортировал в США почти 4 млн тонн стали и 290 тыс. тонн алюминия.

Марош Шефчович, еврокомиссар по торговле и экономической политике ЕС:

– Тарифы – это налоги, плохие для бизнеса, еще хуже для потребителей. И, вводя их, США будут облагать налогом собственных граждан, повышать издержки для своего бизнеса и подпитывать инфляцию. К тому же, тарифы не только вредны для торговых партнеров, напрямую вовлеченных в них, но и могут иметь разрушительные последствия для многих других, а также для мировой торговой системы. Мы по-прежнему привержены конструктивному диалогу.

Жанат Эрнст, корреспондент:

– На фоне сложившейся ситуации в Европарламенте также призывают к единству и настаивают на необходимости продолжить диалог с американцами. В Евросоюзе есть полный набор инструментов для защиты торговли, но его нужно использовать только после полного провала переговоров.

«Торговая война не принесет пользы ЕС», - подчеркивают в главном европейском законодательном органе.

Авторы: Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов