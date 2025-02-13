Мировые СМИ назвали разговор Трампа и Путина прорывом в отношениях двух стран

Мировые издания назвали разговор президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина прорывом в отношениях двух стран, передаёт «24KZ».

Американская газета Politico состоявшийся диалог лидеров двух стран назвала значительным сдвигом во внешнеполитической стратегии США. По мнению экспертов издания, это может стать первым шагом в нормализации отношений США и России.

В Bloomberg между тем отметили разный подход Трампа и Байдена к проблеме войны в Украине. А также подчеркнули, что действия нынешнего главы Белого дома в решении конфликта будут иными.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В полуторачасовой беседе стороны обсудили ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, энергетику, искусственный интеллект и другие темы. Почти сразу после этого Трамп позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому.