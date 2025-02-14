Госдеп поручил посольствам США сократить персонал

Государственный департамент США поручил американским посольствам по всему миру подготовиться к сокращению персонала, сообщил телеканал ABC News. Согласно указу администрации Дональда Трампа, главы дипломатических миссий должны составить полные списки всех сотрудников, передает «24KZ».

Эти меры являются частью программы американского лидера по сокращению государственных расходов. С этой целью США могут закрыть ряд консульств в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана.