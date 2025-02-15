Блэкаут парализовал работу школ и госучреждений на Кубе

Власти Кубы приостановили работу госучреждений и закрыли школы из-за сбоя в электроснабжении, сообщает «24KZ» со ссылкой на агентство Associated Press.

Из 15 электростанций страны работают только 6. Производимых мощностей не хватает, даже чтобы поддерживать работу основных социальных объектов Кубы.

С острой нехваткой ресурса столкнулась большая часть острова с населением в 10 млн человек. Уже двое суток подряд люди остаются без света.

Блэкауты на Кубе происходят регулярно в последние три года. Основные причины – изношенная энергосистема и дефицит импорта нефти из Венесуэлы, России и Мексики.