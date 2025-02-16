Давка на вокзале Нью-Дели: установлено уже 18 жертв

Число жертв в результате давки на железнодорожном вокзале в Нью-Дели возросло до 18. Среди погибших — трое детей, передаёт «24KZ».

Трагедия произошла из-за задержки поездов, сообщает Associated Press. Платформа была переполнена пассажирами.

По данным местных СМИ, незадолго до посадки объявили, что состав прибудет на другую платформу, и люди поспешили перейти рельсы по надземному переходу. После падения нескольких человек на мосту началась давка. Полиция продолжает расследование инцидента. Премьер-министр Индии выразил соболезнования семьям погибших.

Шила Деви, жительница г. Нью-Дели:

- Мы стояли на платформе, ждали свой поезд. Позже нам объявили, что состав прибудет на другую платформу. Из-за этого началась давка, и в ней погибла моя невестка.

Малхотра, заместитель комиссара полиции:

- Два поезда были задержаны. Увеличение потока пассажиров привело к тому, что в небольшом пространстве собралось слишком много людей. Несколько человек получили травмы. На данный момент поезда движутся по расписанию. Сейчас нет наплыва людей, соответственно, нет проблем. Ситуация вышла из-под контроля на короткий промежуток времени — 10-15 минут — из-за переполненности.