Казахстанцам в ОАЭ необходимо международное водительское удостоверение

Для езды за рулём в Объединённых Арабских Эмиратах необходимо иметь при себе международное водительское удостоверение, в том числе и казахстанцам, сообщает «24KZ». Вместе с тем есть ряд государств, граждане которых могут водить автомобиль по Эмиратам без документа международного стандарта.

Казахстанским туристам в ОАЭ необходимо иметь при себе международное водительское удостоверение при желании водить автомашину в этой стране. Без этого садиться за руль запрещено. В Казахстане такой документ можно получить в крупных городах без сдачи экзаменов. Его выдают в автоЦОНе за несколько дней. Аналогичные требования предъявляют практически всем гостям арабской страны.

Омар Мусалим, сержант полиции г. Дубая:

- Иностранцы, приезжающие в ОАЭ, должны учитывать, что международное водительское удостоверение является обязательным. Штрафы за отсутствие документа назначает суд. Если нарушение привело к ДТП, наказание будет ещё строже.

Несмотря на требования, в стране фиксируют случаи незаконного управления автомобилем без международного удостоверения, особенно во время коротких туристических поездок. Нарушители несут серьёзную ответственность. Полиция ежегодно фиксирует около 20 подобных случаев.

Омар Мусалим, сержант полиции г. Дубая:

- В Дубае работают 14 полицейских департаментов, каждый из которых имеет собственную судебную систему для назначения наказаний. Иногда мы проявляем понимание по отношению к туристам, чтобы не портить их отдых.

В Эмиратах признаются водительские удостоверения США, стран Европы, арабских государств, Китая и Турции. Недавно к этому списку присоединилась Армения, что позволяет гражданам этого государства, проживающим в ОАЭ, избегать дополнительных затрат. А казахстанцам, находящимся здесь по работе, необходимо сдавать экзамены и получать соответствующий сертификат.

Авторы: Тамерлан Ким, Рауан Мыңбаев.