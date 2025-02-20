Евросоюз может направить €93 млрд на военные расходы

Евросоюз может направить 93 миллиарда евро на военные расходы. Деньги изначально планировалось потратить на восстановление экономики после пандемии коронавируса. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «24KZ».

Предложение последовало в рамках усилий по наращиванию инвестиций и военных расходов на фоне опасений возможного вывода американских войск из Европы.

Фон дер Ляйен добавила, что для реализации потребуется одобрение большинства стран блока.

ЕС намерен инвестировать в оборону 500 миллиардов евро в ближайшие 10 лет.