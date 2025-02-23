Крыша рухнула на посетителей торгового центра в Перу

Крыша обрушилась на фуд-корте в одном из торговых центров Перу. На посетителей рухнула железная конструкция. Погибли шесть человек. Пятеро из них скончались на месте, ещё один в больнице, сообщает «24KZ» со ссылкой на Министерство обороны страны.

78 посетителей получили различные травмы, половину из них уже выписали из медучреждений. Инцидент произошел в городе Трухильо. Торговый центр закрыли. Власти страны проверят на безопасность все такие объекты по стране.