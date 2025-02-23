За две недели сильного снегопада в Японии погибли 20 человек

В Японии вторую неделю продолжается сильный снегопад, передаёт «24KZ».

В результате непогоды погибли более 20 человек. На западном побережье острова Хонсю высота снежного покрова достигла 4 метров. В нескольких регионах страны количество осадков превышает норму.

Синоптики предупреждают жителей быть осторожными на дорогах и следить за сообщениями экстренных служб. Также призывают население быть начеку на случай возможных нарушений движения транспорта, схода снежных лавин и отключения электроснабжения.