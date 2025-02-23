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За две недели сильного снегопада в Японии погибли 20 человек

  • 23.02.2025, 16:30
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В Японии вторую неделю продолжается сильный снегопад, передаёт «24KZ».

В результате непогоды погибли более 20 человек. На западном побережье острова Хонсю высота снежного покрова достигла 4 метров. В нескольких регионах страны количество осадков превышает норму.

Синоптики предупреждают жителей быть осторожными на дорогах и следить за сообщениями экстренных служб. Также призывают население быть начеку на случай возможных нарушений движения транспорта, схода снежных лавин и отключения электроснабжения.

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