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Церемония вручения премии Гильдии киноактёров США прошла в Лос-Анджелесе

  • 24.02.2025, 16:48
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Церемония вручения премии Гильдии киноактёров США прошла в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе прошла 31-ая церемония вручения премии Гильдии киноактёров США. Главную награду за лучший актёрский ансамбль получила политическая драма «Конклав», передает «24KZ».

В центре сюжета – выборы Папы Римского и интриги в Ватикане.

Статуэтки за лучшую женскую роль в фильме «Субстанция» удостоилась Деми Мур. Победительницей в номинации лучшая женская роль второго плана стала Зои Салдана.

Лучшим актёром признан Тимоти Шаламе за роль в байопике «Боб Дилан: Никому не известный».

Считается, что премия Гильдии киноактёров считается предопределяющей перед церемонией «Оскар», поскольку её лауреаты часто повторяют успех на главной кинопремии в аналогичных категориях.

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