Курортные города Грузии засыпало снегом

Грузия уже пятые сутки остаётся во власти снегопадов, передаёт «24KZ».

Особенно сильно пострадали юго-западные регионы, в том числе Аджария, известная пляжами и горными пейзажами. Известные морские курорты – Шекветили, Кобулети, портовый город Поти – «утопают» в снегу. Во всех шести муниципалитетах Аджарии прекращены занятия в школах, закрыты детские сады.

Как оказалось, к обильным осадкам не готовы ни местная инфраструктура, ни коммунальные службы. Они работают круглосуточно. В туристическом Батуми снежный покров достигает более полуметра, город практически парализован. В сельской местности снега ещё больше: некоторые деревни остались отрезанными от внешнего мира, есть проблемы с подачей воды, электроэнергии и газа. Ограничено движение на международных трассах. Аэропорт Батуми перенаправил свои рейсы в Кутаиси. По прогнозам синоптиков, шторм и снегопады продолжатся до 26 февраля.

Гага Саникидзе, директор Международного аэропорта Кутаиси:

- Несмотря на непогоду, Кутаисский аэропорт работает в штатном режиме. На протяжении всей ночи шли работы по очистке взлётных полос. Также нанесли на всю технику жидкость против замерзания.

Пока что все рейсы сегодня выполняются. В Батуми же из-за непогоды перенесли несколько рейсов.