МИД РФ: второй раунд переговоров США и России состоится в течение двух недель

Вторая встреча делегации США и России может состояться в течение двух недель. Об этом заявил заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков.

Дипломат опроверг сообщение в СМИ о том, что второй раунд переговоров должен состояться 25 февраля в Эр-Рияде. А вот подготовка встречи Трампа и Путина идёт полным ходом, передаёт корреспондент «24KZ».

Переговоры США и России станут продолжением усилий по налаживанию двусторонних отношений. Одной из важных тем может стать урегулирование военного конфликта в Украине. В этом вопросе сторонам стоит приложить много усилий.

По итогам прошлых переговоров в Саудовской Аравии -- Россия и США согласовали три ключевые цели: -- восстановить штат сотрудников посольств в Вашингтоне и Москве, создать группу высокого уровня для поддержки мирных переговоров по Украине, а также рассмотреть более тесное сотрудничество в дипломатическом и экономическом отношениях. Дальнейшее обсуждение этих вопросов может состояться в течение двух недель, заявили в российском МИДе. В конечном итоге - все усилия должны стать трамплином к началу непосредственных переговоров между российским и американским лидерами. Москва уже проводит подготовительные работы в этом направлении.

Сергей рябков, заместитель министра иностранных дел российской федерации:

- Договорённости о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. Переговоры в Эр-Рияде — это её важное звено, важный элемент данной работы. Вопросы — те же. Если их сформулировать обобщённо, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина – среди них.

США ПЛАНИРУЮТ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К УКРАИНСКИМ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

В этом процессе Украина пока занимает наблюдательную позицию, а Вашингтон отдельно с Киевом обсуждает финансовые вопросы. Речь идёт о компенсациях за оказанную ранее материальную помощь от США. Украинская сторона предложила американцам совместную разработку редкоземельных металлов на своей земле, чтобы сохранить стратегическое партнёрство. Но администрация Трампа выставила жёсткие условия — 50% от всей добычи. Зеленский отметил, что цена слишком высока, а в тексте сделки не было пунктов о гарантиях безопасности. Вслед за этим Вашингтон предложил новый вариант соглашения, по которому все доходы от добычи не только металлов, но и всех остальных ископаемых, таких как нефть и газ, должны поступать в американский фонд. Взносы будет необходимо делать до тех пор, пока сумма не достигнет пятисот миллиардов долларов. Снова без гарантий безопасности — и снова отказ Киева.

Дональд Трамп, президент США:

- Мы пытаемся вернуть эти деньги. Вы знаете, Европа дала им 100 миллиардов долларов. США дали 350 миллиардов долларов, потому что у нас был глупый, некомпетентный президент и администрация. Но вот что ещё хуже — Европа дала их в виде кредита, и они получают свои деньги обратно. Мы дали их безвозмездно. Я хочу, чтобы они дали нам что-то, чтобы отбить наши вложения. Байден втянул нас в это дело.

Владимир Зеленский, президент Украины:

- За каждый доллар помощи от США Украина должна вернуть два доллара. В сделке так и написано. Проще говоря, это кредит под 100 процентов. Я просто хочу диалога с президентом Трампом. Я не подпишу документ, за который будут платить десять поколений украинцев.

В. ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ УЙТИ С ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА В ОБМЕН НА ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО

Тем не менее Дональд Трамп заявил, что вскоре может встретиться с Владимиром Зеленским для подписания соглашения о поставках полезных ископаемых. А последний, в свою очередь, считает, что размещение американских войск в Украине было бы логичным решением, если бы сделка о добыче рассматривалась как гарантия безопасности. Вместе с этим украинский лидер объявил о готовности уйти в отставку, если это будет означать для его страны мир и членство в НАТО. «Евроньюс» пишет, что эти слова были адресованы Дональду Трампу, который ранее назвал Зеленского «диктатором» и призвал провести выборы в Украине.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН: УКРАИНА МОЖЕТ ВСТУПИТЬ В ЕС ДО 2030 ГОДА

Накануне российско-украинский конфликт преодолел трёхлетний рубеж. По этому поводу Киев посетили лидеры Европы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подготовила очередной пакет финансовой помощи в размере 3,5 миллиарда евро. Кроме того, она заявила, что Украина сможет вступить в Евросоюз до 2030 года, если продолжит соответствующие реформы.