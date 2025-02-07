Воспитатель детсада вывихнула ребёнку руку в Мангистау

В частном саду Мангистау полуторогодовалой девочке травмировали руку, передаёт «24KZ».

Инцидент произошёл в селе Баскудук. Кадры видеонаблюдения облетели интернет. По словам матери, воспитательница вывихнула руку ребёнку и даже не вызвала врача. Родители подали заявление в управление образования и прокуратуру. Воспитателя и няню уволили. В детском саду идут проверки.

Раушан Аяпбергенова, директор детского сада:

- Мы не отрицаем, мы штраф всё заплатили. И воспитательница всё заплатила, но всё ещё дело у нас идёт. Поэтому полностью я ничего не могу сказать.

Батырбек Демократулы, руководитель отдела образования Мангистауского района:

- На основании заявления от родителей пострадавшей девочки создана комиссия по изучению инцидента. В детском саду проведена ревизионная работа. Воспитателя и няню уволили. Воспитатель привлечена к административной ответственности.