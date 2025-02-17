Обрушение потолка в ТД Экибастуза: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Павлодарской области из-за обрушения подвесного потолка в одном из торговых домов Экибастуза, передаёт «24KZ».

Расследование ведут сотрудники правоохранительных органов по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, гипсокартонная конструкция потолка площадью 150 квадратных метров обрушилась вчера вечером. За медицинской помощью в городскую больницу Экибастуза обратились шесть человек. Госпитализация никому не потребовалась, пострадавшим назначили амбулаторное лечение. После происшествия торговый дом временно приостановил работу.

Бауржан Абди, руководитель отдела предпринимательства г. Экибастуз:

- На сегодняшний день создана специальная комиссия по техническому обследованию здания и места обрушения. Для безопасности зоны обрушения, именно третий этаж, огорожен сигнальными лентами и баннерами и закрыт для посетителей до завершения всех необходимых проверок. Ситуация находится на постоянном контроле, будут приняты все необходимые меры для безопасности и благополучия граждан.