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Крупный пожар в Алматы удалось локализовать

  • 19.02.2025, 11:30
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В Алматы локализовали крупный пожар. Утром загорелся один из складов в Ауэзовском районе города. В настоящее время сотрудники ДЧС занимаются его ликвидацией. 

На прямой связи со студией «24KZ» находится корреспондент Григорий Беденко. 

Багдат Чайзада, первый заместитель начальника ДЧС г. Алматы:

- Было установлено, что открытым пламенем горит складское помещение. Тушение пожара осложнялось тем, что в складском помещении находились автомобильные запчасти, аккумуляторы, а также медицинские изделия — респираторные и медицинские маски. Склад был полностью забит товаром, происходило интенсивное горение, существовала угроза распространения огня на трёхэтажное административное здание. Все силы и средства были направлены на защиту административного здания, а также на предотвращение дальнейшего распространения огня. 

Склад горит в Алматы: создан штаб пожаротушения

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