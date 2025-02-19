Крупный пожар в Алматы удалось локализовать

В Алматы локализовали крупный пожар. Утром загорелся один из складов в Ауэзовском районе города. В настоящее время сотрудники ДЧС занимаются его ликвидацией.

На прямой связи со студией «24KZ» находится корреспондент Григорий Беденко.

Багдат Чайзада, первый заместитель начальника ДЧС г. Алматы:

- Было установлено, что открытым пламенем горит складское помещение. Тушение пожара осложнялось тем, что в складском помещении находились автомобильные запчасти, аккумуляторы, а также медицинские изделия — респираторные и медицинские маски. Склад был полностью забит товаром, происходило интенсивное горение, существовала угроза распространения огня на трёхэтажное административное здание. Все силы и средства были направлены на защиту административного здания, а также на предотвращение дальнейшего распространения огня.

Склад горит в Алматы: создан штаб пожаротушения