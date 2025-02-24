Дорожная сумка с тайным грузом: осужден наркосбытчик

Специализированный межрайонный уголовный суд по области Ұлытау вынес приговор в отношении гражданина РК, обвиняемого в незаконном изготовлении, хранении, перевозке и сбыте наркотического вещества «гашиш» в особо крупном размере, передает «24KZ» со ссылкой на официальный telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Осужденный изготовил запрещенное вещество в бытовых условиях, после чего спрятал его в дорожную сумку и перевез на пассажирском поезде в город Жезказган в целях дальнейшего сбыта.

В суде прокурор предоставил неоспоримые доказательства вины подсудимого. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов удалось предотвратить распространение около пяти килограммов гашиша на территории области Ұлытау.

Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.