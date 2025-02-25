За незаконную охоту на краснокнижного джейрана суждены лесники в Жетісу

Каратальским районным судом вынесен приговор по делу о незаконной охоте на редких животных, передает «24KZ» со ссылкой на официальный telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Установлено, что в сентябре прошлого года три сотрудника КГУ «Уштобинское лесное хозяйство» совместно с гражданским лицом, используя служебный автомобиль «УАЗ», незаконно добыли краснокнижного джейрана на территории лесного хозяйства.

Судом все задержанные лица признаны виновными по ст.337 УК РК (незаконная охота) и осуждены к трем годам ограничения свободы.

Виновные полностью возместили ущерб в размере около семи миллионов тенге государству.

Приговор вступил в законную силу. Прокуратура напоминает о важности соблюдения природоохранного законодательства и сохранения редких видов животных.

В случае выявления подобных нарушений призываем незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.