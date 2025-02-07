Школьница из Алматы установила рекорд на IELTS

Рекорд на IELTS установила 17-летняя алматинка, передает «24KZ». Ученица 116-й школы Сая Кыдырали получила максимальные 9 баллов на международном экзамене по английскому языку. Добиться такого результата удаётся лишь половине процента от общего числа сдающих экзамен по всему миру.

Ролик, где Сая, плача, сообщает маме по телефону хорошую новость, облетел соцсети и набрал миллионы просмотров. Комментаторы разделились: одни искренне поздравляли школьницу, другие недоумевали, мол, к чему такие бурные эмоции?

Сая Кыдырали, ученица школы №116 г. Алматы:

- Очень много людей в интернете неправильно интерпретируют мою реакцию на балл 9.0, не понимая, сколько труда, сколько слез было вложено в этот балл. Потому что я сама сдавала IELTS в общей сложности 20 раз. И чтобы вы понимали, 20 раз ты готовишься к этому экзамену изо дня в день, день и ночь ты готовишься, сутками.

Английский Сая начала изучать в шесть лет, а уже в семь – свободно говорила и даже мыслила на нём. Вместо мультфильмов она смотрела документальные фильмы BBC и CNN, это помогло ей развить академический английский. В девять лет, не найдя разговорных клубов для детей, сама начала преподавать ровесникам, а в десять – обучала даже взрослых.

Сая Кыдырали, ученица школы №116 г. Алматы:

- Чему может 10-летний ребенок научить взрослых? И тогда из-за этой нужды я сдала свой первый IELTS в 11 лет. Чтобы подтвердить мой уровень английского языка, нужен был сертификат международной аккредитации. Но я не готовилась к экзамену от слова совсем и сдала IELTS на 6.5.

В 11 лет Сая поставила цель – улучшить свой показатель с 6.5 до 9 баллов, чего бы ей это ни стоило. Спустя шесть лет она достигла своей мечты. Да так, что стала самой юной в числе лучших знатоков английского языка в мире. Её результат стал поводом для гордости не только для семьи и школы, но и для всей страны.

Ардак Тойбазарова, классный руководитель С. Кыдырали:

- Сая – талантливая и целеустремленная ученица. С самых ранних лет она много читает, в том числе зарубежную литературу, и даже приводит цитаты на уроках. Она уже не раз прославляла Казахстан, участвуя в олимпиадах и завоёвывая призовые места. Она трудолюбивая и активная, всегда занята: либо читает, либо ведёт дискуссии. Мы возлагаем большие надежды на Саю.

Сая считает, что своим успехом обязана маме, которая многим жертвовала ради её образования. Несмотря на то, что теперь двери лучших вузов мира открыты перед ней, девушка не спешит уезжать за границу. В ее планах – масштабировать собственную школу английского языка.

Авторы: Индира Унгарбаева, Султан Бейсекенов.