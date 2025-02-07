Морозы накрыли центральную и северную часть Казахстана, передаёт «24KZ».

Морозы накрыли центральную и северную части Казахстана. Минус 15 градусов сегодня в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях и Жетісу. Там же ожидаются метель и гололёд.

В Алматы и Шымкенте столбики термометров покажут минус шесть градусов. Жители столицы должны быть готовы к снегопаду. Порывы ветра в Астане достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха днём — 14 градусов мороза.

Также из-за непогоды трассы закрыты в двух регионах республики. Запрет на проезд действует на автодорогах в Акмолинской и Карагандинской областях.