Штормовое предупреждение сохраняется в 16 регионах Казахстана, передаёт «24KZ».

По данным «Казгидромета», усиленный ветер до 20 метров в секунду ожидается в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Абайской и Костанайской областях.

Днём на юге и юго-востоке страны прогнозируется снегопад. По республике — туман, гололёд. О порывистом ветре предупреждают жителей Астаны. В столице снег, температура воздуха днём — минус пять градусов.