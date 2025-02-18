Туман и снег с метелью накроют ряд регионов Казахстана

Туман и снег с метелью ожидаются в нескольких регионах страны, передает «24KZ». В их числе Атырауская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Мангистауская области.

Такая же погода будет в Петропавловске, Кокшетау и Актау. По этой причине там объявили штормовое предупреждение.

Быть предельно осторожными на дорогах призывают водителей Жамбылской области, где ночью и утром возможен гололёд, а в горных районах – густой туман.

В целом по Казахстану температура воздуха останется без резких изменений. В столице усилится ветер до 10 метров в секунду. Столбики термометров покажут 6 градусов мороза.