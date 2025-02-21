Движение автотранспорта ограничили на трассах в Мангистау

Из-за непогоды ограничили движение на трассах в Мангистауской области, передает «24KZ».

Временно закрыли проезд от границы Атырауской области до Актау. Полиция не пропускает транспорт и на участке от Жетыбая до границы с Туркменистаном, а также в направлении Жетыбай-Жанаозен и Актау-Курык.

Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Городские улицы чистят от снега, а дороги посыпают смесью песка и соли.

По сообщению синоптиков, такая погода продержится до конца недели. Жители заранее получили СМС-предупреждение о сильном снегопаде.

Акнур Токтарова, ведущий инженер департамента Управления долгосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет»:

- По прогнозам «Казгидромета», с активным южным циклоном в период с 21 по 28 февраля на большей части Мангистауской области прогнозируются интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега. Также ожидается усиление ветра, туманы и гололедно-изморозевые явления. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0-8 градусов до -5-10 градусов. Днем предполагается колебание температуры воздуха от -3 +2 градуса до 0-5 градусов.