Снегопад ожидается в пяти регионах Казахстана

Снегопад и низовая метель ожидаются в пяти регионах, передает «24KZ». В их числе Западный Казахстан, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Костанайская области.

В трех регионах, по данным синоптиков, будет дождь. Это Туркестанская, Карагандинская и Жамбылская области. В районе Алакольских озёр в Жетысу прогнозируют порывы ветра до 28 метров в секунду. Меньшей силы он будет в Алматинской области – от 17 до 22 метров в секунду.

Быть бдительными на дорогах следует водителям Мангистауской области. Там обещают гололедицу.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени «Казгидромет» опубликовал для жителей Усть-Каменогорска, Семея и Риддера.