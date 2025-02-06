Сенат вернул в Мажилис на доработку новый Бюджетный кодекс

Сенат вернул на доработку в Мажилис проект Бюджетного кодекса. Депутаты предложили внести в него больше 90 поправок, передает «24KZ».

Они считают, необходимо усилить мониторинг расходов госказны, а также контроль над их эффективностью. Для понимания того, какой объём средств и налогов есть в стране, как используются финансы, в Мажилисе предложили ежегодно формировать аналитический отчёт о налоговых расходах. Регулярно отчитываться перед Парламентом обяжут и госорганы. А Минфин будет информировать о сумме налоговых льгот, которыми воспользовались налогоплательщики. Отсюда будет понятно, какие сборы работают, а какие – нет.

Маулен Ашимбаев, председатель Сената Парламента РК:

– В рамках реализации поручений Президента был разработан новый Бюджетный кодекс, который предусматривает кардинальные реформы в данной сфере и направлен на повышение эффективности бюджетной политики, прозрачности бюджетного процесса и ответственности его участников. В рамках нового Бюджетного кодекса развиваются и принципы межбюджетных отношений для сбалансированного развития регионов. Депутатами Сената предложены поправки по механизмам, обеспечивающим контроль за эффективным расходованием бюджетных средств и другим направлениям.

Отдельный блок законопроекта посвящён оптимизации бюджета. Чтобы ускорить финансирование важных проектов, предлагается упростить бюрократические процедуры. Также вводится долгосрочное планирование сроком на 10 лет. Это позволит заранее планировать реализацию крупных проектов, например, по строительству метро или новых автомагистралей. Пристальнее будут следить и за госинвестициями. Отныне деньги, выделенные на строительство инфраструктуры, нельзя будет перенаправлять на другие цели. Запретят и брать деньги из Нацфонда на финансирование текущих расходов.

Бекбол Орынбасаров, депутат Сената Парламента РК:

– Введён запрет по использованию средств Нацфонда на инвестирование во внутренние финансовые инструменты казахстанских эмитентов, на финансирование текущих расходов бюджета. Усилены требования к финансированию расходов за счет целевого трансферта из Нацфонда, внедрена ответственность первого руководителя госоргана за нецелевое использование целевого трансферта. В существующем Бюджетном кодексе, если нецелевое использование, скажем, с Нацфонда возвращались в республиканский бюджет, то теперь они будут возвращены в Нацфонд.