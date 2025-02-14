Бектенов обсудил с экспертами вопросы внедрения цифровизации в налоговую сферу

Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с экспертами и представителями бизнеса вопросы налоговой реформы, передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Руководитель Правительства отметил, что в рамках реализации поручения Главы государства предлагаемые меры активно обсуждаются с широкой общественностью, в особенности с бизнесом и экспертами. Рабочие группы во главе с вице-министрами национальной экономики, финансов встретились с предпринимателями практически всех регионов, собрали предложения для анализа и обработки.

Министерством национальной экономики кратко представлены основные подходы налогово-бюджетной реформы. Дифференцированный НДС и снижение порога для постановки на учет позволит сократить зависимость от Национального фонда и направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры. Кроме того, предлагается сократить количество специальных налоговых режимов с 364 видов деятельности до 40. Отмечено, что на сегодня уровень поступлений в Казахстане составляет порядка 20%, это доля в ВВП по поступлениям. Если сравнивать с другими странами, то в России данный показатель на уровне 42%, в развитых странах – больше 50%. Таким образом, отмечается недополучение значительных бюджетных ресурсов для финансирования государственных программ. При отсутствии реформ, по данным МНЭ РК, Национальный фонд при текущей динамике его использования к 2035-2036 годам будет истощен до минимума.

«Возникает много вопросов по администрированию. Здесь мы тоже не стоим, работаем. Есть определенные успехи. По доходной части бюджета также активно работаем. В январе мы вышли на 136% от плана по доходам. Это все результаты работы и цифровизации в сфере госдоходов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Правительство работает над созданием единой цифровой экосистемы, которая позволит повысить эффективность работы и упростит взаимодействие бизнеса с государством. Внедряется искусственный интеллект и автоматизированный анализ данных, что позволит снизить административную нагрузку и повысить прозрачность. Активно внедряются технологии обработки больших данных для повышения эффективности налогового администрирования.

Участникам встречи была представлена система анализа больших данных Минфина, куда загружены 55 государственных баз данных. К концу года их число увеличится до 100. На основе этой информации формируются цифровые профили налогоплательщиков. В настоящее время создано 569 тыс. профилей юридических лиц и более 1,8 млн – индивидуальных предпринимателей. Цифровизация позволяет получать полные данные на налогоплательщика, включая фонд оплаты труда, количество временных работников, объекты налогообложения, информацию о недвижимости, автомобилях и другие данные.

Руководство Министерства финансов ознакомило с конкретными проектами по линии Комитета госдоходов с акцентом на внедряемые цифровые решения и их эффективность. Так, ведется работа по биометрической идентификации в системе электронных счетов-фактур (ЭСФ) высокорисковых налогоплательщиков. Сегодня на налоговый учет поставлена 101 торговая онлайн-платформа, включая Temu, Pinduoduo и Alibaba Group. В 2024 году ими уплачено 175 млрд тенге налогов, в том числе НДС и налог на иностранные компании, занимающиеся электронной торговлей товарами и оказывающими услуги в электронной форме физическим лицам РК.

В рамках налоговой реформы предлагается усилить контроль за регистрацией ТОО и ИП, чтобы исключить фиктивные сделки. Рассматриваются меры по идентификации предпринимателей через Face ID. Дополнительно будут проверяться сведения, чтобы минимизировать риски регистрации на подставных лиц. В 2024 году уже выявлено более 1 тыс. таких компаний. Еще одна инициатива — запрет на регистрацию новых компаний в случаях, если учредитель уже имеет неактивное предприятие, имеет налоговую задолженность или допускал серьезные налоговые нарушения.

Отдельным инструментом работы по оцифровке финансовой сферы являются контрольно-кассовые аппараты. В 2024 году 39% контрольно-кассовых аппаратов (453 тыс. единиц) не пробивали чеки. В данном направлении прорабатывается ряд мер.

Важным шагом налогового администрирования с учетом растущего числа граждан, работающих на различных интернет-платформах, стало регулирование платформенной занятости.

К примеру, в рамках пилотного проекта налогового администрирования по платформенной занятости «Яндекс Такси» с сентября 2024 года перечислил ИПН за водителей на сумму 378 млн тенге и порядка миллиарда тенге социальных платежей. Таким образом, налоги уплачиваются в бюджет напрямую, без обременения дополнительными процедурными вопросами. До конца первого квартала т.г. МФ планирует расширить действие проекта на более 30 платформ.

В ходе встречи эксперты активно высказывали мнения по действующему проекту предлагаемых реформ.

Экс-председатель общественного социального фонда «Қазақстан халқына», кандидат экономических наук Болат Жамишев высказался в поддержку понижения ставки учета на НДС в размере 15 млн.

«Я думаю, что нижняя планка в 15 млн должна быть точно сохранена. Безусловно, будет давление в сторону повышения этой планки. Я думаю, что это красная черта, потому что начнет бизнес дробиться. Для дробления при повышении налоговых ставок больше стимулов», — сказал Болат Жамишев.

При этом он отметил, что у бизнеса могут возникнуть сложности с администрированием бухгалтерских услуг. В этой связи предложено дополнительно рассмотреть подходы к нарушениям, которые могут быть при введении реформ ввиду незнания процесса.

Независимый директор, член Совета директоров АО «СПК «Алматы» Абай Саркулов отметил, что для сокращения дефицита бюджета предлагается отказаться от изъятий из Национального фонда в пользу реформ.

«В рамках действующего налогового законодательства хотел бы отметить плюс. Очень профессионально собираются налоги. Это благодаря цифровизации. Второй большой плюс - есть действенные меры по взысканию задолженности перед бюджетом. Касательно самой реформы - задача понятна: в бюджете дефицит, расходы в социальной сфере с каждым годом растут. В регионах бюджеты сформированы на 80% - это социальной направленности, 15-20% - идут на развитие, что достаточно мало, также имеются обязательства по обслуживанию внешних долгов. Дефицит бюджета сокращать крайне необходимо, это надо реализовывать комплексно», — сказал Абай Саркулов.

Эксперт озвучил ряд предложений по реализации фискальной функции таможенной службы, усилению работы нацкомпаний по привлечению иностранных инвестиций, развитию сферы геологоразведки, совершенствованию работы в рамках государственных закупок и др.

Руководитель Объединения юридических лиц «Союз производителей вентиляционного оборудования Казахстана» Марат Баккулов остановился в своей речи на администрировании работы бизнеса со стороны руководства самого субъекта.

«Никакой бизнесмен не скажет, что он «за» повышение налогов, это понятно. Но те, кто работает в «белую» и прозрачно, - мы - говорим о том, что налоги должны платить все. То есть, не должно быть отдельных категорий, для которых уменьшаются налоги, потому что это всегда будет переходить в «серую» схему», — заявил Марат Баккулов.

Озвучен тренд на намеренный вывод в «серую» и системы заработных плат.

Председатель Наблюдательного совета ТОО «Холдинговая компания «Kazfoodproducts» Ерик Балапанов поддержал идею Правительства о введении нулевой ставки для агропромышленного комплекса. Это, по его словам, повысит конкурентоспособность и доступность казахстанской сельхозпродукции на рынке.

Владелец международного аэропорта г.Караганда «Сары-Арка» Ерлан Оспанов заявил, что неуплата налогов - это преступление в развитых странах. Поэтому дробление бизнеса следует сопровождать общественным порицанием. В то же время эксперт подчеркнул первостепенную важность цифровизации налогового администрирования и постепенного сокращения проверок как инструмента обеспечения соблюдения законности работы бизнеса. В свою очередь, предприниматели должны работать добросовестно.

По вопросу НДС, бизнесмен подчеркнул, что когда работающий в системе НДС предприниматель работает по цепочке с «серыми» или «черными» субъектами, создаются сложности для добросовестных компаний. В результате реформы ожидается, что нагрузка будет соразмерной и подъемной.

Сооснователь KS Partners, эксперт по макроэкономике в ERG Данияр Куаншалиев согласился с подходом Правительства по повышению налогов, но озвучил предложение рассмотреть плавность осуществления маневра.

Учредитель ТОО «DAMU DEVELOPMENT GROUP» Абзал Сагымбаев поделился видением, как реформа повлияет на строительный рынок. По данному вопросу принято решение провести отдельную встречу по линии МНЭ РК.

Председатель Правления АО «Институт экономических исследований» Асель Сарсенбаева сообщила о необходимости устранения дисбалансов в экономике, в том числе в налоговой реформе. Текущее предложение Правительства не подразумевает механическое увеличение НДС, это про справедливое распределение налогового бремени. С точки зрения макроэкономики, речь идет об устранении дисбаланса между денежно-кредитной и фискальной политики, что в среднесрочной перспективе может привести к снижению инфляции.

Соучредитель и исполнительный директор некоммерческой организации «Zertteu Research Institute» Шолпан Айтенова остановилась на вопросах регулирования не только доходной, но и расходной части и повышения ее эффективности. В частности, предложено сократить организации, функции которых могут быть заменены на цифровые решения.

В свою очередь, председатель правления аналитического центра фонда «NAC Analytica (NU)» Расул Рысмамбетов отметил, что ключевым направлением пополнения государственного бюджета является усиление контроля за незаконным перемещением товаров и устранение теневых схем в экономике. Кроме того, действенным механизмом обеспечения налоговой дисциплины может стать публичное освещение случаев злоупотребления схемами дробления бизнеса с целью минимизации налоговых обязательств. Министерству финансов поручено детально проработать данный вопрос.

По всем озвученным экспертами вопросам были даны соответствующие комментарии.

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что 80% предпринимателей с доходом до 15 млн тенге подпадают под категорию микро- и малого бизнеса. Для сравнения, в России этот порог составляет 10 млн тенге, в Узбекистане – 30 млн, в Кыргызстане – также около 30 млн. В Казахстане же бизнес с доходом от 39 до 78 млн тенге часто использует схему дробления, регистрируя по 20–30 компаний, чтобы оставаться в более выгодной налоговой категории. Например, такая картина наблюдается в строительной отрасли. Таким образом крупный и средний бизнес, уклоняясь от налогов, уходит в малый и средний сегмент. В конечном итоге к росту количества предпринимателей, но не увеличивает вклад бизнеса в ВВП.

Премьер-министр, комментируя озвученные предложения, отметил, что вопрос сокращения расходов также является важным направлением. Правительство в настоящий момент прорабатывает пакет решений по сокращению дублирующих и иных неприоритетных функций. Данные решения также будут озвучены общественности. Вместе с тем, допустимые объемы сокращения расходов не покроют имеющийся дисбаланс в бюджете, и не позволит решить проблемы с изношенной инфраструктурой и реализовывать цели по развитию устойчивой экономики.

Подводя итоги обсуждения, Олжас Бектенов подчеркнул важность справедливого распределения налоговой нагрузки. Сейчас бизнес, который уклоняется от уплаты налогов, получает нечестные конкурентные преимущества, что требует наведения порядка.

«Большинство спикеров говорили о принципах справедливости и том, что все должны платить налоги. Тот, кто не платит налоги, он просто недобросовестно конкурирует. Это понятно. Он ставит себя в более привилегированную позицию по сравнению с законопослушными компаниями. И мы должны ориентироваться на добросовестный бизнес, на тех, кто платит налоги. Мы сегодня их видим. Мы их поддерживаем», — отметил Олжас Бектенов.

Отмечено, что следует двигаться к цивилизованному рынку, где государство, бизнес и общество взаимодействуют на прозрачных условиях. Фактически речь идет о новом общественном договоре. Речь идет о создании справедливой системы, в которой каждый выполняет свои обязанности. Государство — свои социальные и экономические обязательства, а бизнес — свои налоговые обязательства. Именно к такой системе стремится Правительство, предлагая инициативы в Налоговый кодекс.

Налоговые поступления являются ключевым источником финансирования господдержки, модернизации инфраструктуры и обороноспособности страны. Особое значение сейчас имеет дальнейшее развитие транспортно-логистического потенциала, строительство дорог, модернизация энергетики и ЖКХ, а также инвестиции в оборонную сферу.

Вместе с тем, Олжас Бектенов отметил, что сегодня многие ключевые объекты и инфраструктура работают на пределе своих возможностей. Например, из-за роста грузопотока из Китая на пределе возможностей работает железнодорожная сеть. Для дальнейшего расширения требуются значительные средства.

Необходимо развивать транспортную инфраструктуру, включая строительство автомобильных и железных дорог, учитывая активное расширение транзитных возможностей из Китая в Европу, так называемый Средний коридор. В настоящее время ведется строительство участков «Достык – Мойынты» и «Бахты – Аягоз», что позволит увеличить пропускную способность.

В свою очередь, председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов предложил продолжить работу по повышению эффективности налогового администрирования поэтапно, по блокам экономики.

Премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил участников встречи за конструктивные предложения и желание внести вклад в дальнейшее развитие страны.

Обсуждение по вопросам налоговой реформы продолжается с участием представителей бизнеса.