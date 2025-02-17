Олжас Бектенов представил активу ВКО нового акима

Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай представили активу Восточно-Казахстанской области нового акима, передает «24KZ».

Они приняли участие в собрании депутатов маслихатов региона, на котором зачитали письмо Президента о выдвижении на должность руководителя области двух кандидатов – первого заместителя акима ВКО Нурымбета Сактаганова и акима Уланского района ВКО Армана Бекбосынова. По результатам открытого голосования депутаты поддержали кандидатуру Нурымбета Сактаганова. Свои голоса за него отдали 107 человек из 148.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК:

- Сегодня, 17 февраля, депутаты маслихатов ВКО, заслушав выступление двух кандидатов, приняли своё решение. Необходимо обратить внимание на диверсификацию экономики. Основу экономики региона составляет промышленность — порядка 40%. Начата работа по диверсификации экономики через развитие малого и среднего бизнеса. Определены перспективные направления, которые обеспечат занятость населения, справедливые доходы и налоговые поступления: малый и средний бизнес, в том числе туризм, переработка сельхозпродукции, цифровизация. Это те направления, которые являются приоритетными в работе.