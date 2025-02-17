Премьер-министр представил нового акима области Абай

Олжас Бектенов представил активу области Абай нового акима, передаёт «24KZ».

По поручению Главы государства Премьер-министр и руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихатов региона. Они зачитали письмо Главы государства о выдвижении на должность акима области Абай двух кандидатов – советника и пресс-секретаря Президента Берика Уали и акима города Курчатов Болата Абдралиева.

По результатам открытого голосования 102 из 126 депутатов отдали свои голоса за Берика Уали.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК:

- Необходимо обратить внимание на диверсификацию экономики. Основу экономики региона составляет промышленность — порядка сорока процентов. Начата работа по диверсификации экономики, определены перспективные направления, которые максимально обеспечат занятость населения, справедливые доходы и налоговые поступления.