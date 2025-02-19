Ашимбаев принял участие в международной конференции в Бахрейне

Председатель Сената Парламента, руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев принял участие в международной конференции по внутриисламскому диалогу. Она прошла в столице Бахрейна – Манаме, сообщает «24KZ».

Спикер Сената встретился с Королём страны и передал теплые слова приветствия от Касым-Жомарта Токаева. Он также провёл ряд двусторонних встреч.

Выступая на пленарной сессии, Ашимбаев обозначил ключевые подходы, активно продвигаемые Казахстаном на международной арене. Они направлены на укрепление мира, согласия и взаимного доверия.

Маулен Ашимбаев, председатель Сената Парламента РК:

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев последовательно продвигает культуру единства, взаимопонимания и межконфессионального диалога как внутри страны, так и на мировой арене. В сентябре в Астане пройдет VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий на тему: «Диалог религий: синергия во имя будущего». На протяжении более 20 лет эта площадка объединяет усилия религиозных лидеров для решения насущных вызовов современности. В рамках съезда также будет проведен Форум молодых религиозных лидеров.