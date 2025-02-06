Ученики спасли жизнь бабушке в Абайской области

В Кокпектинском районе ученики класса «Жас Сарбаз» средней школы в рамках акции «Уважение к старшим» помогали пожилым людям, очищая их дворы от снега и выполняя работу по дому. Отправившись на помощь, Расул Бактыбеков, Ертай Аипказы и Ерасыл Дәуитхан посетили дом одинокой бабушки Фелисады Арабеж, передает «24KZ»со ссылкой на акимат области Абай.

В доме горел свет, но никто не открывал, по словам учеников. Соседи рассказали, что не видели бабушку последние два дня. Тогда было принято решение разбить окно и вместе с соседями войти в дом, бабушку обнаружили без сознания, незамедлительно вызвали скорую и врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

Благодаря бдительности учеников и их воспитателя, удалось спасти жизнь человека. Сейчас 85-летняя Фелисада Арабеж проходит лечение в больнице.

Акимат района выразил благодарность ученикам класса «Жас Сарбаз» и их руководителю, особо отметив их героизм и человечность.