Единая платформа недропользования: свыше 500 заявок обработано с начала года

Расширенное заседание коллегии Министерства промышленности и строительства под председательством первого заместителя Премьер-министра прошло в столице. Подвели итоги работы за 2024 год и обозначили планы на текущий, передает «24KZ».

Так, например, в Казахстане с начала года запустили Единую онлайн-платформу недропользования. Это совместный проект двух Министерств: промышленности и строительства, а также цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Это позволит сэкономить время. Основной элемент проекта – интерактивная карта. В ней оцифрованы все участки, которые уже заняты как по углеводородам, так и по твёрдым полезным ископаемым. Кроме того, на карте есть информация для потенциальных инвесторов.

Отметим, с момента запуска проекта уже обработано свыше 500 заявок.

Жаннат Дубирова, вице-министр промышленности и строительства РК:

– Инвесторам также без посредников теперь можно использовать эту платформу, заходить, выбирать нужный участок и участвовать в аукционе. Последний аукцион, который мы провели, был в январе этого года. На 21 участок мы привлекли в бюджет страны 40 млн долларов инвестиций. То есть полностью мы оцифровали весь цикл на Единой платформе недропользования.