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20 кабинетов робототехники откроют в школах Акмолинской области

  • 07.02.2025, 08:15
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В этом году в школах Акмолинской области откроют 20 кабинетов робототехники. Это будет происходить поэтапно, передаёт «24KZ».

В таких кабинетах школьники получат больше возможностей для изучения программирования и сборки роботов. Педагоги уверены, что интерес учащихся к научно-технической деятельности значительно вырастет.

В целом кабинеты робототехники уже есть в более чем 200 школах региона. Кроме того, большинство учебных заведений оснащены STEAM-лабораториями.

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