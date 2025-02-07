20 кабинетов робототехники откроют в школах Акмолинской области

В этом году в школах Акмолинской области откроют 20 кабинетов робототехники. Это будет происходить поэтапно, передаёт «24KZ».

В таких кабинетах школьники получат больше возможностей для изучения программирования и сборки роботов. Педагоги уверены, что интерес учащихся к научно-технической деятельности значительно вырастет.

В целом кабинеты робототехники уже есть в более чем 200 школах региона. Кроме того, большинство учебных заведений оснащены STEAM-лабораториями.