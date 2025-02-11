Около 300 наркопреступлений зарегистрировали в Казахстане

Больше тысячи наркосайтов и 15 дроп-карт заблокировали в Казахстане в январе. Также Министерству внутренних дел удалось удалить 76 каналов и ботов, которые занимались распространением информации о наркотиках, передает «24KZ».

Зарегистрировано порядка 300 наркопреступлений, среди которых больше всего по факту сбыта и рекламы запрещённых веществ. Кроме того, ведомство ликвидировало 9 организованных преступных групп и 3 наркопритона. Пресекло деятельность 17 нарколабораторий.

С начала года полицейские изъяли больше 800 кг наркотиков.