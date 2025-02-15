Налоговую реформу обсудили с предпринимателями в Алматинской области

Налоговую реформу и повышение базовой ставки НДС обсудили предприниматели Алматинской области на встрече с представителями Правительства, сообщает «24KZ».

Вице-министр нацэкономики Бауыржан Кудайбергенов ознакомил участников с предложением по установлению НДС на уровне 16% и введению пониженной ставки в 10%. Он отметил, что реформа направлена на справедливое налогообложение.

Все предложения бизнес-сообщества будут проанализированы и учтены в работе.