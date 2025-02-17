60% казахстанских школьников имеют аккаунты в соцсетях и на игровых платформах

60% казахстанских школьников в возрасте от 9 до 10 лет имеют аккаунты в социальных сетях и на игровых платформах. Это данные одного из последних исследований ЮНИСЕФ, передает «24KZ».

Авторы выяснили, что около 15% детей ежедневно или хотя бы раз в месяц сталкиваются с негативным контентом в интернете. 52% несовершеннолетних, ставших свидетелями кибербуллинга, молчат о подобных фактах. Только 17% родителей используют инструменты блокировки запрещенного контента и фильтрации вредного материала.