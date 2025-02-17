За 4 месяца по мосту через Бухтарминское водохранилище проехали 170 тысяч автомобилей

170 тысяч автомобилей проехали с момента открытия моста через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области. Самый протяженный мост в стране открыли четыре месяца назад, передает «24KZ».

Построили его по поручению Главы государства. Долгое время людям приходилось передвигаться на пароме, а зимой – по льду. При этом объезжали 500 километров, что значительно увеличивало время в пути и транспортные расходы. Теперь проблему решили. Ежедневно через Бухтарминский мост проезжают около полутора тысяч машин. Мост длинной 1300 метров соединяет шесть районов Восточно-Казахстанской области.