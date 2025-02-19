Алматы и Пекин усиливают совместную работу в области сейсмической безопасности

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе официального визита в КНР встретился с президентом Агентства по землетрясениям Китая г-ном Ван Кунь, передает «24KZ» со ссылкой на акимат города Алматы.

Ерболат Досаев ознакомился с работой CEA по снижению опасности стихийных бедствий, рассказал о проводимой в Алматы работе по снижению сейсмического риска (обеспечения сейсмобезопасности) города.

В Алматы для прогнозирования и раннего предупреждения о сильных землетрясениях функционируют 28 станций, предусмотрено еще 70 дополнительных станций. В текущем году планируется установка 30 станций и до конца 2026 года - 40 станций раннего оповещения о сильных землетрясениях.

По итогам встречи между Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) и Институтом геофизики Агентства по землетрясениям КНР подписано Соглашение о совместной работе в области сейсмомониторинга и интеграции систем раннего оповещения о сильных землетрясениях. Данный документ позволит специалистам двух стран обмениваться сейсмической информацией в режиме реального времени.

Ерболат Досаев, аким Алматы:

- Вопросы раннего предупреждения населения о стихийных бедствиях и обеспечения готовности горожан к землетрясениям очень актуальные. Сотрудничество с CEA и Институтом геофизики Китая является очень важным для нас.

Президент Агентства по землетрясениям Китая г-н Ван Кунь выразил уверенность, что подписанное соглашение станет важным шагом в укреплении отношений между Казахстаном и Китаем в области сейсмической безопасности. Он также отметил, что Алматы имеет большой потенциал в области мониторинга и реагирования на стихийные бедствия, и со стороны CEA будет оказана всесторонняя помощь, поддержка и содействие в обмене опытом по мониторингу и раннему реагированию на землетрясения.