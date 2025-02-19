Алматы стал площадкой для первого Глобального молодёжного форума ЮНЕСКО

В Алматы состоялось открытие первого Глобального молодёжного форума ассоциаций и клубов ЮНЕСКО, который собрал более 150 участников из 60 стран, сообщает «24KZ» со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Форум организован ЮНЕСКО и Всемирной федерацией клубов и ассоциаций ЮНЕСКО (WFUCA) при поддержке Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО, национальных комиссий по делам ЮНЕСКО Казахстана и Франции, Министерства иностранных дел РК, Министерства культуры и информации РК, а также акимата г.Алматы.

В течение двух дней делегаты клубов и ассоциаций ЮНЕСКО из всех регионов мира, а также представители правительственных, академических и деловых кругов, включая экспертов ЮНЕСКО, обсудят важные вопросы: укрепление потенциала, расширение прав и возможностей молодёжи, этика использования искусственного интеллекта, применение цифровых технологий, устойчивый туризм, изменение климата, инклюзия и художественное образование.

В рамках мероприятия Казахстан посетят высокие гости, в том числе Посол доброй воли ЮНЕСКО Хуэли Аббин, ведущий мировой профессор в сфере ИИ доктор Уэйн Холмс, члены Исполнительного совета Всемирной федерации клубов и ассоциаций ЮНЕСКО и другие.

Ключевым итогом форума станет принятие «Молодёжной дорожной карты ассоциаций и клубов ЮНЕСКО на 2025–2030 годы: строим устойчивое будущее вместе». Этот документ определит стратегические направления развития движения, представленного в 94 странах более чем 5000 организациями, расширит возможности молодёжи и укрепит сеть лидеров клубов ЮНЕСКО по всему миру.